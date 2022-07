Waku Waku keert in najaar terug, presentatrice bekend

Herman van der Zandt verlaat Tour de France voor schoolmusi­cal zoontje

Kijkers van De Avondetappe werden vanavond verrast. Verslaggever Herman van der Zandt stond dit keer niet op een verlaten parkeerterrein met enkele wielerbussen achter zich, maar stond in een gymzaal in Utrecht. Reden? Hij was bij de schoolmusical van zijn zoontje Kees, die uiteraard over wielrennen ging.

5 juli