Wanhoop en tranen in Robinson: ‘Wat gaat er in het hoofd van Stefano Keizers om?’

HONGER

Was er nou écht geen eiland te vinden met iiietsje meer eten? Collega Wessel, Robinson-liefhebber én Kroatië-kenner, had het zich vooraf al afgevraagd: hoe gaan ze dat daar op Dugi Otok in vredesnaam doen? ,,Er is niks.” Een paar krabbetjes, that’s it. Geen bananen, geen kokosnoten, geen cassave, zelfs geen vis. Het leidt tot meer honger en massaal jeremiëren. ,,Al was het maar een paardenbloem waar ik via de wortel koffie kon maken”, treurde televisiekok Sandra Ysbrandy. En boerin Annemiek Koekoek, die toch al zo’n uitstekende jammerstem kan opzetten: ,,Ze kunnen ons toch niet op een rots neergooien waar niks te eten is?” Ze huilde erbij.



En eigenlijk is het ook om te huilen. Ik hou niet van vissen, zeker niet als er niks te vangen is. Maar nu mis ik Tim Coronel die op de Filipijnen het ene na het andere visje binnen hengelde. Ik mis de zoektocht naar eten. Hugo Kennis die varieerde met koken. Op naar de Filipijnen volgend jaar weer.

Volledig scherm © Mark Reijntjens

HELD

Bijna was hij de held, René van Meurs die aan een opzienbarende inhaalslag bezig was. Toch te weinig in de Schipluidense sloten gelegen vroeger, want met het zwemmen kon hij net niet de juiste winnende (zwem)slag maken... Nu neigt John de Bever naar een heldenrol. Het bizarre: hij kan als Robinson vrijwel niks. Niet koken, niet bouwen, hij weet niet eens wat een klamboe is. Wat hij wél kan: sfeer maken. Gekkigheid uithalen. Voor reuring zorgen. En namen verbasteren. Wietze is Wietske, JayJay is DieJay, Loek is Berry (uit Penoza) en Rob is de Smaakpolitie. Dat hij nog meedoet vind ik fijn én belachelijk. We zijn nu vijf afleveringen onderweg en de enige die naar huis is (Dennis Schouten) heeft daar zelf voor gekozen. Degenen die weggestemd zijn (Sieneke, John, Stefano) krijgen een herkansing op een ander eiland. Waar slaat dat op? Wat moeten Kees van der Spek en Toine van Peperstraten, die -doodziek dat ze ervan waren- in 2015 en 2018 meteen al hun biezen moesten pakken, hier wel niet van denken?

HARTZEER

Expeditie Robinson is voor mij de mix: het wedstrijdelement van de proeven vind ik het minste, ik hou van het gekonkel en de sociale processen. Wat blijft er van BN’ers over als hun omgeving van familie, managers, hun podium en social media wegvallen? Als eten en overleven de belangrijkste ingrediënten worden. Vanavond was kamp Noord bol een snelkookpan van emoties. Stefano Keizers vond dat hij gefaald had in de proef. De cabaretier zei voor de groep: ,,Ik kan niet leven met het idee dat ik vanavond iemand anders zou moeten wegstemmen, terwijl ik heb gezien hoe ongelooflijk jullie goed jullie zijn, daar kan ik niet mee leven.”



De welbespraakte cabaretier -wat heeft die man een geweldige vertelstem- smeekte zijn kampgenoten hem weg te stemmen. Dat leidde tot woede, frustratie en verdriet. René van Meurs gooide met een stok: ,,Ik begrijp helemaal niets van wat er in zijn hoofd omgaat.” Sylvana: ,,Ben je gek geworden?” Yuki: ,,Jij mag niet weg, we hebben je nodig.” En Sterrin huilde dikke tranen. ,,Jij was mijn allereerste vriend.”



Het enige wat ontbrak was een sensationele twist: dat de kandidaten niet Stefano hadden weggestemd, maar iemand anders. Bijvoorbeeld Do die niet gebruik maakte van haar immuniteitsketting. Of Annemiek, die zoveel zelfmedelijden etaleert dat zij waarschijnlijk de volgende is...