Wanneer en waar is The Passion te zien en wie vertolken de hoofdrollen?

Wanneer en waar kan je The Passion van 2022 bekijken?

The Passion is dit jaar op donderdag 14 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1 te zien. Het paasspektakel wordt ieder jaar op Witte Donderdag, de donderdag voor Pasen, uitgezonden. In The Passion worden de laatste dagen van Jezus’ leven nagespeeld door bekende sterren in een ieder jaar wisselende stad. Dit jaar vormt de plaats Doetinchem het decor. Ondanks de losgelaten coronamaatregelen mag er ook in 2022 geen publiek bij aanwezig zijn.

Niet iedereen in Doetinchem is blij met de komst van The Passion. Zo zou er niet met de horeca in de stad overlegd zijn, terwijl diverse zaken hun terrassen moeten weghalen om plaats te maken voor het podium. Ook winkeliers zijn boos, zij moeten hun winkels eerder sluiten.

Welke bekende Nederlanders vertolken de hoofdrollen?

Acteur Soy Kroon neemt dit jaar de rol van Jezus op zich. Hij is daarmee de jongste Jezus-vertolker ooit. Dennis Weening zal te zien zijn als Judas en Noortje Herlaar speelt Maria. Radiopresentator Ruud de Wild is de verteller van het verhaal. Actrice en presentatrice Kim-Lian van der Meij zal tijdens het spektakel te zien zijn als Maria Magdalena. Het is de eerste keer dat het personage Maria Magdalena in het paasverhaal van The Passion te zien is. Verder speelt Thomas Cammaert de rol van Petrus, is Sosha Duysker de verslaggever en speelt Sabri Saad El Hamus de rol van Pilatus.

