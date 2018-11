expeditie jansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks in vier thema’s terug op Expeditie Robinson .

Zo’n naaistreek lag vanavond weer op de loer. Nienke Plas voelde aan dat de anderen haar eruit wilden stemmen, maar bedacht op het laatste moment een ultiem plan met Houdini-achtige pretenties. Ze acteerde dat ze naar huis wilde, zei dat ze haar kind miste (‘Dat hoef ik niet te faken’), keek bedroefd en vroeg of ze haar eruit wilden stemmen. Gewoon met één stem. Dan hoefde ze alleen Gregory over te halen om op Robin te stemmen: allebei twee op Robin (4) is eentje meer dan Laurie (1), Robin (1) en Jan (1). ‘Superslecht, maar geniaal’, gniffelde Nienke.



Tot de laatste seconden was het spannend. O wat had ik die gezichten van Robin, Laurie en Jan graag gezien als het plan van Nienke geslaagd zou zijn.



Helaas.



Greg lag dwars (stemde niet op Robin maar op Nienke), waardoor de aflevering net dat legendarische tintje miste. Geen naaistreek zoals die ten koste van Thomas Dekker of, vorig jaar, ‘verrader’ Danny Froger die Anouk eruit kegelde. Het was een anti-climax in huize Jansen en mijn nichtje Tessa, groot fan, zal er doodziek van zijn. Het was vuurwerk zonder knal.



De stunt had de kers op de taart moeten zijn voor Nienke. Ze lanceerde vorige week vrijdag haar single Vrijdag en ging als een trein: vier dagen trending, 713.000 keer gestreamd op Spotify en 940.000 views op YouTube. In de clip beklimt ze als stripteasedanseres het podium. Net op het moment dat ze van Robinson-toneel afstapt. Niet getreurd: straks betreedt zij de planken van het theatertoneel. We zijn nog lang niet van Nienke af. Gelukkig niet.

Wat zagen we in de proef?

Wat viel er op?

Waren Steven en Dominique nou aan het flirten? De twee hebben een klik, dat is zeker, en dat snap ik: als je een tijdje van huis bent, trek je toe naar de mensen die je het beste liggen. Ik verplaats me graag en vaak in de makers van Robinson. De beelden, de gesprekjes, ga er maar aan staan om daar televisie van te maken.



En met Expeditie Robinson kun je zóveel kanten op. Behalve dan die met seks, liefde en geflirt. Ik heb me daar altijd over verbaasd. Twintig mensen op een eiland zonder andere verleidingen als internet, televisie of muziek. Maar je libido verdwijnt, stelde presentator en oud-deelnemer Dennis Weening vorig jaar nog.



Toch sijpelt de ‘suggestie van’ wel eens door, zoals bij Carlos en Imke vorig seizoen. Ze gingen amicaal met elkaar en knuffelden er op los en ja hoor, daar was twitterend Nederland om ‘vast te stellen’ dat ze verliefd waren. Dat ze allebei gewoon een relatie hebben, deed er even niet toe.



En zo was het vanavond ook: op het moment van de opnamen was de vrouw van Steven zwanger van hun derde kindje. En toch zoemt de camera vanavond gretig in op Steven en Do. Zij op een rots, hij voor haar. De twee omhelzen elkaar want Do is terug van weg geweest op winnaarseiland.

Steven tegen Do: ‘Ik vind het gezellig dat je er bent’

Do: ‘Ik vind het ook heel leuk’

Steven: ‘Zeg eerlijk: heb je me gemist?’

Do: ‘Ja, ik heb je gemist,

Steven en Do: ‘Aaaaahh’

Do: ‘Je bent mijn mattie man’

(high five)

Steven: ‘Het was zeker een beetje ongezellig zonder mij in dat kamp?’

Do: ‘Jazeker’



Tot zo ver de dialoog. Het laatste woord is aan de makers, want die laten zien dat Steven en Do (close-up) ontzettend naar elkaar lachen, zetten er een zwoel muziekje onder (Back Stabbers van The O’Jays, ‘smile on youir faaaace’) en sluiten af met…. Twee opgewonden bezige bijtjes.

Hoe is het met de honger?

Verrukkelijk als je zelf net lasagne hebt gegeten, aan de koffie zit en een schaaltje M&M’s op tafel staat: de eetproef. Een traditionele puzzel die je mag pas maken als je iets lekkers hebt gegeten. Iets lekkers? Mwoah. Wat een boer niet kent, eet hij niet, maar de kandidaten zullen wel moeten. Vorig jaar stal Shelly Sterk de harten van de kijkers met het verorberen van een rauwe hanenpoot (met nagels) en embryo eieren. Om op te eten was ze! Haar onvergetelijke quote: ‘Ik dacht alleen maar: binnenhouden, want als je gaat kotsen, ben je verloren’.



Dat was dus het hele eieren eten, vonden Dominque en Loiza dit jaar ook. Normaal gesproken is zien eten doen eten, maar dit was eten met lange tanden. Normaal gesproken doet verandering van spijs eten, maar na de kokoswormen, rattenkoppen en varkenshersenen zeg ik: de eetproef moet blijven!

Citaat van de week:

‘Ik heb wel laten zien dat ik stoer ben’