Was Jack nou gewoon een narcistische eikel of was het de Alzheimer?

Podcast Zegt Oscarwin­naar Druk nu dat je minder of juist méér alcohol moet drinken?

19 augustus Het Deense Druk (Engelse titel Another Round) is na de Oscarwinst in april, nu eindelijk ook in Nederland te zien. In deze aflevering van de podcast MovieInsiders legt regisseur Thomas Vinterberg (ook bekend van Festen en Jagten) uit hoe een gruwelijk ongeluk voor de contouren van deze diep persoonlijke en tragikomedische film zorgde.