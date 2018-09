Wat bezielde Aisha in vredesnaam met haar uitval tegen Corry Konings?

Wat viel er op?

Vorige week schreef ik over de opmerking van Famke Louise die eruit ging en wat zij het meest ging missen: ,,Het niks aan je hoofd hebben." Deze week was het precies omgekeerd met Joost Theo Sylvio Yussef Abdelgalil Dowib, alias Josylvio, de rapper. Wat hem het zwaarste viel? ,,Het niks doen”, stelde hij. ,,Het maakt me mentaal kapot en zenuwachtiger en gekker dan ik had verwacht.” Jammer, o zo jammer. Ik ga hem missen. Rappers hebben een kleurrijke traditie in Robinson: Willie Wartaal, Ronnie Flex, Negativ en vorig jaar Lil’Kleine, ze waren snel weg van het eiland. Te snel, want zij die er langer bleven, stalen de harten, zoals Vjeze Fur, Dio en Mr. Polska. Vanwege de humor, het eigengereide, het originele out-of-the-box-denken, maar misschien nog wel belangrijker: waar we hen normaal gesproken op het podium de soms keiharde teksten horen uitspugen – sucken zus, bitches zo – komt nu de mens achter de rapper te voorschijn. Die blijkt vaak sympathiek en lief.



Als hij al niet benaderd is, moet hij voor volgend seizoen worden overgehaald: rapper Boef. En mocht hij te druk zijn: dan is Donnie een goed alternatief.



Wat zagen we in de proef?

Tony Junior, jawel, hij won de kapiteinsproef. Eindelijk. ‘Zijn’ kamp Noord hoefde niemand eruit te stemmen. Je zou dan denken: hij heeft de sympathie van de anderen. Mwoah. Niet zo. Hij vangt vis (voor het team), wint de proef (voor het team) en stelt voor het dak van de hut tegen de regen dicht te maken (voor het team). Allemaal goed bedoeld, maar hij presenteert zich veel te veel als een baasje. Net als Gwenda in het kamp van de Onbekenden. Je zo profileren, dat gaat niet werken. Daarnaast hebben we in huize Jansen de theorie: wie nu niet vaak in beeld is, komt ver in de expeditie. De makers willen de aandacht toch lekker verdelen? Dus mijn idee: actrice Stijn, vlogster Nienke en de onbekenden Robin en Özgür, we hebben ze nog weinig in beeld gezien. Die komen ver.



Hoe erg was het gekonkel?

Heerlijk, ditmaal bij de Onbekenden. Majoor Gwenda ligt (achter haar rug onder vuur) bij haar eigen ‘soldaten’. Maar ze heeft een gouden munt. Die kan ze inzetten voor haarzelf of voor een ander. Dus, bekonkelt Laurie, stemmen zij op Gwenda, maar gaan zij de indruk wekken voor Jan te kiezen. Dan zijn er verschillende scenario’s: A) Gwenda vindt het zielig voor Jan, geeft hem haar gouden munt en is zelf de klos; B) Gwenda zet ‘m niet in, stemt op een ander en is de klos; C) Gwenda heeft het gekonkel door en schenkt de gouden munt aan zichzelf, maar weet dan inmiddels wel dat haar tijd er (bijna) op zit. Het wordt tijd dat het kamp der Onbekenden de proeven verliest en gaat stemmen. Ik kan niet wachten.



Quote van de week

‘Maar we zijn hartstikke trots op je, hoor’



Laurie tegen Gwenda nadat zij de proef had verloren en in tranen uitbarstte. O hypocrisie: ze had net bekonkeld dat ze Gwenda van het eiland wilde hebben als er gestemd moet worden. Wordt vervolgd.