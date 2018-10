Wat doe je als je denkt aan hoop? Juist, Mark Rutte uitnodigen

Het 30-jarig jubileum van BNNVara’s Spijkers met Koppen… He, alweer Spijkers met Koppen? Ja, alweer, ik beloof dat ik er na vandaag 30 jaar niet meer over zal schrijven, tenzij Felix Meurders voor die tijd wordt weggestuurd als presentator. Het 30-jarig jubileum werd afgelopen zondag live op Radio 2 gevierd in Theater Carré in Amsterdam.



Het thema van de uitzending was 'hoop'. En wat doe je als je denkt aan hoop? Precies, dan nodig je onze premier uit, Mark Rutte. Montere Mark, de teflonpremier. De man die altijd maar blijft lachen, hahahaha. Het maakt niet uit wat er gebeurt, hij blijft de opgewektheid zelve, tot in het diepst van zijn vezels.



Eerst was het woord aan een van de scherpste columnisten die het programma ooit heeft gekend, Carrie. Ze sprak een column uit over de piemel. Dat fantastische apparaat dat eerst nog zo slap tegen een mannendij aanligt maar dan gaat groeien en groeien. Dan staat hij overeind, maar er komt altijd een moment dat hij weer dat kleine lulletje van weleer wordt. Dat gebeurde deze week na al dat dividendgedoe bij Mark Rutte.



Oei, woei het door Carré, Rutte? Die is zometeen te gast. Dat is niet gezellig, dat kun je toch niet maken? Jawel, dat kon wel, Carrie is Carrie, ik mis haar nog altijd. Ze is nooit te beroerd om de mensen bij hun kloten te pakken op een feessie.