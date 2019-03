Wat doet Prem in hemelsnaam nog op tv?

Van mij mogen talkshows iedereen uitnodigen. Hoe feller het debat, hoe leuker ik het als kijker vind. Tegengestelde meningen, scherpe formuleringen, I love it. Mits het een beetje fatsoenlijk blijft. Daarom trek ik sinds dinsdag bij één gast de lijn: Prem Radhakishun.



Hoe hij tekeer ging bij De Wereld Draait Door over Baudet en Wilders en daarbij ook hun kiezers ging werkelijk alle perken te buiten. Met zijn kwalificaties als ‘idioten’ en ‘Rattenvanger van Hamelen’ en wat hij allemaal nog meer uitkraamde. De fulminaties van Wilders tijdens het Vragenuurtje en het Slotdebat verbleekten er bijna bij en dat wil wat zeggen. Het neigde zelfs naar demoniseren. Dat klinkt heftig, dat weet ik, maar iets anders kan ik er niet van maken.



Onbegrijpelijk dat hij dit podium kreeg bij De Wereld Draait Door, al was presentator Matthijs van Nieuwkerk er ook zichtbaar verlegen mee. Maar nodig hem dan gewoon niet uit. Ze weten toch hoe hij is. Zeker bij DWDD. Hij heeft voormalig Volkskrant-recensent Jean-Pierre Geelen al eens in een live-uitzending voor pedofiel uitgemaakt. Dat leverde hem een tijdelijk studioverbod op. Maar inmiddels wordt hij toch weer te pas en te onpas op het schild gehesen. En waarom? Alleen omdat het zo lekker veel reacties oplevert op Twitter? Want ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één Nederlander, met of zonder kleur, zich vertegenwoordigd voelde door hem gisteren op tv, laat staan aangesproken.