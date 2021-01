Wat er ook gebeurt, het songfestival gaat door: alle (on)mogelijkheden op een rij

Afgelopen jaar ging het songfestival niet door, nu is nog steeds heel veel onzeker. Hebben jullie overwogen het festival nog een jaar door te schuiven?

,,Nee, je kunt een evenement maar een beperkte tijd in de koelkast zetten. Ik herinner me dat Spel zonder Grenzen en Domino D-day in de pauzestand gingen en niet meer terugkwamen. Bovendien past het bij onze creatieve, pragmatische geest in Nederland om te kijken naar wat wél kan. Het helpt misschien ook om een beetje terug te gaan naar normaal. Het is bijna een open deur, maar de behoefte aan cultuur, aan evenementen en dingen samen doen is enorm.’’