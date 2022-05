Wat had ik Maarten van Rossem gegund dat zus Sis hem nog had gehoord

Alles komt goed, sprak verteller Ruud de Wild aan het einde van The Passion Hemelvaart. En dat was ook zo. Soy ‘Jezus’ Kroon was opgestaan uit de dood. Kim-Lian ‘Maria Magdalena’ van der Meij was dus niet gek, ze had het goed gezien in haar tarotkaarten. (Of ben ik nu in de war met Wie is de Mol?) Thomas ‘Petrus’ Cammaert was zo blij dat zijn vriend Jezus hem vergaf voor zijn verraad, dat hij van pure vreugde nog een stuk brood afsneed.