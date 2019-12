Wat is dat toch met de Meilandjes? Gisteren, tijdens de eerste van een serie kerstspecials op SBS 6, kon de kritische kijker het onderliggende script zonder moeite ontdekken. Scène 1: de familie tuigt de kerstboom op en dan komen de honden binnen. Scène 2: de familie springt met kleine Claire in de auto om bij de kringloop een extra tafeltje te scoren voor het kerstdiner. Ligt de cd met kinderliedjes wel in de auto? Scène 3: we huren een hoogwerker voor het versieren van de gevel van het kasteel en die mogen Erica en Maxime besturen.