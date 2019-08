Wat is het geheim van de recordbrekende Netflix-serie 'La Casa de Papel'?

Rapper (26) verslagen na kritiek op debuutal­bum: ‘Er zijn mensen die willen dat ik zelfmoord pleeg’

18:33 Chance the Rapper lijkt voor het eerst te hebben gereageerd op alle kritiek op zijn eerste studio-album The Big Day. In een reeks tweets is de Amerikaanse rapper, die zijn debuut eind vorige maand uitbracht, openhartig over negatieve berichten die hij heeft ontvangen en het vernietigende effect dat ze op hem hebben.