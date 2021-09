Waterloo! ABBA brengt ‘groots nieuws’ via livestream

Een week geleden maakte een simpel berichtje op Twitter en Instagram een hoop los bij ABBA-fans over de hele wereld. Opeens was daar namelijk een plaatje van vier gloeiende planeten en een datum waarop de Zweden meer gaan onthullen over een project met de titel ABBA Voyage. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een tournee waarbij bandleden Agnetha Faltskog (71), Benny Andersson (74), Björn Ulvaeus (76) en Anni-Frid Lyngstad (75) als hologrammen te zien zijn. Deze tournee werd in 2016 al aangekondigd. Een hologram is een driedimensionale afbeelding die beweegt en los lijkt te staan. De ABBA-hologrammen zijn naar verluidt jongere versies van de bandleden. Volgende de BBC hebben de opnames plaatsgevonden in Londen.

Insiders denken ook te weten dat ABBA daarnaast maar liefst vijf nieuwe liedjes uitbrengt. In 2018 zouden er al twee nieuwe nummers uitkomen, maar het uitbrengen van deze tracks - I Still Have Faith In You en Don’t Shut Me Down - is tot nu toe steeds uitgesteld. Björn Ulvaeus, samen met Benny Andersson het brein achter de talloze ABBA-hits, beloofde een paar maanden geleden dat de nummers dit jaar “zeker” uit zullen komen. “Het is niet langer de vraag of het gaat gebeuren, het gaat gebeuren”, zei Ulvaeus tegen The Herald Sun.