Watson doneert miljoen aan #MeToo-fonds, open brief 200 sterren tegen misbruik

Aanloop naar Bafta'sHarry Potter-actrice Emma Watson heeft een miljoen Britse pond gedoneerd aan een nieuw fonds ten behoeve van slachtoffers van seksueel geweld. De gift van omgerekend 1,3 miljoen euro gaat gepaard met een open brief waarin tweehonderd Britse en Ierse sterren oproepen tot het beëindigen van seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook pleiten ze in de brief voor gelijke beloning van mannen en vrouwen.

De ondertekenaars van de open brief in The Observer zeggen dat ze geïnspireerd werden door de Time’s Up beweging in de Verenigde Staten, een organisatie die door vrouwen in Hollywood werd opgericht om de verdediging van slachtoffers van seksuele agressie op het werk te financieren. Ze roepen op om geld te doneren aan een nieuw Brits fonds voor gerechtigheid en gelijkheid, dat door liefdadigheidsorganisatie Rosa wordt beheerd.

'Als jij ook hebt gezegd dat het genoeg is geweest, als de verhalen die je in de krant hebt gelezen je bekend in de oren klinken en je van streek brengen, sluit je dan bij ons aan (...)', klinkt het. Aan het schrijven was ook een tweede brief toegevoegd, die werd ondertekend door 160 activisten en academici.

Emma Watson zou volgens The Observer al ongeveer 1,13 miljoen euro hebben geschonken aan het fonds. Ze is een van de ondertekenaars van de open brief, samen met Emma Thompson en Keira Knightley. De vrouwen zijn van plan om vanavond in het zwart gekleed te gaan naar de uitreiking van de Bafta's, de belangrijkste Britse filmprijzen waarbij dit keer drie Nederlanders zijn genomineerd.

Solidariteit

Net als bij de Golden Globes, waar Oprah Winfrey een passievol betoog hield, willen genomineerden en overige gasten hun solidariteit tonen met de Time's Up en #MeToo-bewegingen.

Emma Watson is volgens de BBC een van de eersten die schenkt aan het UK Justice and Equality Fund. Het fonds voor gerechtigheid en gelijkheid is opgericht door de vrouwen die de brief hebben ondertekend, samen met een groep van 160 activisten en academici, om slachtoffers juridisch en financieel bij te staan.