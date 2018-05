Waylon blijft bij zijn krump: 'Het is bijna perfect zo'

Op het Eurovisie Songfestival geldt een ijzeren wetmatigheid: als er niet over je gepraat wordt, besta je niet en kun je een topklassering vergeten nog voor je hebt gezongen. Zo is de eerste week van het festival veel meer dan een serie repetities. Het is het officieuze WK Promotie Maken, met als climax een survivaltocht langs de honderden camera’s van Europa’s langste rode loper richting de openingsceremonie.



Het moet voor de deelnemers geen gemakkelijk opgave zijn geweest: op z’n minst vijftig (de echte fanatiekelingen overschreden zelfs de honderd) mini-interviews met pakweg de Armeense of Montenegrijnse Songfestivalpers. Het parcours van blauw carpet was in de felle Portugese zon uitgelegd op een idyllische locatie: de boulevard langs de baai van Lissabon.



Het werd vooral voor de dames een hindernisloop waar obstakels als in de hitte uitgelopen make-up, uit model gewaaide coiffures en gebroken naaldhakken op de loer lagen. Waylon bleef, geheel in het zwart, zijn dagelijkse zelf. Hij verkondigde zijn liefde voor countrymuziek aan wie het maar wilde horen en kondigde voor vanavond nog een extra promotieconcert aan. Hij is, zo meldde hij, in vorm om tot het einde te vlammen.



Maar de vraag of Waylon zich wel plaatst voor de finale van het festival is actueler dan ooit. Vooraf noemde Waylon de kwalificatieronde ‘een formaliteitje’. Hij reisde naar Lissabon om het een plekje beter te doen dan toen hij als Common Linnet tweede werd in Kopenhagen.