Waylon en Bibi lossen problemen samen op: ‘Het gaat goed’

De artiest gaf onlangs toe dat hij zijn vriendin Bibi had bedrogen, nadat daarover al geruchten naar buiten waren gekomen. Roddelvlogger Yvonne Coldeweijer had meerdere tips ontvangen over de zanger, maar hield dit bewust stil omdat Bibi zwanger was. Een ander roddelkanaal deelde echter gesprekken van Waylon met een onbekende dame, waarna ook Coldeweijer besloot details te publiceren.