Waylon heeft goed gevoel over generale repetitie

De vakjury's in de deelnemende landen delen vanavond hun punten al uit, op basis van de tweede generale repetitie van die dag. Een ander gevoel geeft dat als hij vanavond op het podium staat niet, wat Waylon betreft. ,,Nee helaas, iedereen hoopt dat je dan gaat roepen dat het allemaal heel spannend is, maar nee, het is wat het is. Die drie minuten vanavond ga ik doen zoals ik die drie minuten altijd zou doen. Daar moet ik het mee doen en daar moet de rest van de wereld het mee doen."



En als die belangrijke juryrepetitie achter de rug is, is er dan reden voor een feestje voor team-Waylon? ,,Vanavond doen we het nog even rustig aan, morgen is een belangrijke dag natuurlijk. Als we die halen, een ticket naar de finale, is er een goede kans dat we wel een flesje opentrekken. En als we zaterdag de finale hebben gedaan dan is het eindfeest daar, en dan mogen we echt los."



In aanloop naar de tweede halve finale donderdag, waarin Waylon genoeg punten van de tv-kijkers moet zien te verzamelen voor een finaleplaats, doet hij niets anders dan anders. ,,Donderdag belooft gewoon een ontzettend leuke dag te worden. Zoals elke dag hier. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik vind het een geweldig feest en een circus en een geweldig podium en ik ga ervoor."