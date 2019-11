Waylon komt met nieuw studioalbum Human

Het album is opgenomen in Nashville, waar Waylon nauw samenwerkte met Shannon Forrest, de drummer van Toto. Er staan acht nummers op Human; de eerste single van het album heet I Should Be Loving You.



De zanger is nog tot en met eind maart 2020 in Nederland te zien met zijn theatertournee My Heroes Have Always Been Cowboys. Hij wordt begeleid door een zevenkoppige band.