Waylon ontroert met afscheidsnummer voor Matthijs in DWDD

Een maand geleden maakte Van Nieuwkerk aan deze site bekend te stoppen met De Wereld Draait Door. Op 27 maart is de laatste uitzending te zien van het BNNVara-programma dat vijftien jaar lang op de buis was. Waylon was een graag geziene gast in de talkshow. Vanavond schoof hij voor de laatste keer aan en trakteerde hij Van Nieuwkerk op een ode.



‘En jij gaat jouw weg en ik de mijne, het maakt niet uit hoe we verdwijnen. Niets is voor altijd en alles is voor eeuwig’, luidt het refrein van Waylons nummer. De zanger kon na zijn optreden rekenen op een uitgebreid applaus van het publiek in de zaal. Van Nieuwkerk was duidelijk van zijn á propos. ,,Dankjewel, Waylon. Dankjewel, dankjewel", reageerde hij, met een blos op zijn wangen.



Ook de kijkers thuis waren onder de indruk van Waylons optreden. ‘Wat een stem, ontroerend’, luidde een van de vele reacties. En een ander: ‘Waylon toont andermaal zijn klasse. Hij zet Matthijs even in het middelpunt. Die heeft dat liever niet, maar het is verdiend. Prachtig.’



Waylon staat in november in het Rotterdamse Ahoy. De zanger richt zich op liedjes van eigen bodem. Hij zal werk van vaderlandse artiesten uitvoeren, van Kleine Jongen van André Hazes via Radar Love van Golden Earring naar Laat me van Ramses Shaffy.