Waylon pleegde overspel door erectieproblemen: ‘Handelde uit paniek’

Waylon kampte met erectieproblemen en heeft uit paniek gehandeld toen hij zijn vriendin Bibi Breijman bedroog. Dat vertelde de zanger vanavond in Boerderij Van Dorst . ,,Het is geen excuus, verre van. Maar het is wel het demoon waar ik het over had.”

Hij ontkwam er vanavond niet aan. Ook Raven van Dorst wilde Waylon uithoren over het nieuws dat afgelopen juni naar buiten kwam: de zanger had zijn zwangere vriendin Bibi Breijman bedrogen en dat werd na berichtgeving van roddelkanalen breed in de media uitgemeten. ,,Het was niet per se chic. Ik ben gewoon zelf een klootzak die dat gedaan heeft”, begon Waylon voorzichtig. ,,Je zit midden in een kraamperiode en dan komt dit naar buiten. Daar heb ik het meeste spijt van. En verder is het gewoon van ons. Wij moeten het oplossen.”

Van Dorst nam geen genoegen met dat antwoord en wilde weten of Waylon vaker de bloemetjes had buitengezet. Een ja of nee kwam er niet, maar, zo zei Waylon: ,,Ik kan je met een gerust hart vertellen dat ik helemaal niet zo’n rokkenjager ben.” Hij vervolgde: ,,Maar uiteindelijk ben je ook gewoon een mens die dealt met bepaalde dingen. Ik heb het demonen genoemd, ik had een aantal issues. En ik heb mijn problemen opgelost met nog meer problemen.” Wat voor problemen waren dat dan, vroeg Van Dorst zich af. ,,Die houd ik echt liever voor mezelf. Dat vind ik echt privé’’, reageerde de zanger.

Waar hij het wél over wilde hebben waren de 'demonen in zijn hoofd’. Waylon kent een geschiedenis met verslavingen en stelde ‘veel gedoe’ te hebben gehad. ,,Ik kom niet per se uit een milieu waarin aangemoedigd werd om met iemand te gaan praten.” En juist omdat Waylon die ‘issues’ niet had opgelost, ontstonden er demonen in zijn hoofd. ,,Het is nooit geweest omdat ik haar niet aardig vond, niet meer aantrekkelijk vond, niet meer lief vond of niet meer van haar hield.”

Quote Door het leven, door wat dan ook, zijn er blokkades in mijn hoofd gekomen waardoor het beneden gewoon niet meer lekker werkte Waylon

Blokkades

Ondanks de heftige gebeurtenis besloten Bibi en Waylon in therapie te gaan en voor elkaar te vechten, want de twee zijn nog altijd verliefd op elkaar. Met die boodschap leek het gesprek tussen Van Dorst en Waylon aanvankelijk te eindigen, maar later op de avond werd het onderwerp vreemdgaan nogmaals aangesneden. Frederique Spigt, die ook te gast was in het programma, stelde dat het eigenlijk ‘niemand wat aanging’. Daar kon Waylon zich deels in vinden. ,,Maar het is ook zo dat het een opening geeft, wat niet alleen bij mij speelt. Ik ben niet de enige man die dealt met onzekerheden of noem maar op.”

Het ietwat vage antwoord riep vragen op bij Van Dorst. Waylon besloot daarom maar meteen open kaart te spelen. ,,Weet je wat: fuck it. Door het leven, door wat dan ook, zijn er blokkades in mijn hoofd gekomen waardoor het beneden gewoon niet meer lekker werkte. Weet je hoe fucked up dat is? Is geen excuus, verre van. Maar is wél het demoon waar ik het over had”, onthulde Waylon.

En dus bedroog hij Bibi. Uit paniek. ,,Op zoek naar dat wat het prikkelt. En het is heel heftig om als man te ervaren: hey fuck, die shit werkt niet man. Wat the fuck is er aan de hand?” Spigt speelde ondertussen advocaat van de duivel: ,,Het blijft toch wel gek dat jij dat bij iemand anders moet uitproberen.” Daarop kaatste Waylon terug: ,,Maar dát is die paniek. Het meest mannelijke wat je bezit, kun je op dat moment niet delen.”

Vlak nadat Bibi ter ore was gekomen dat Waylon haar had bedrogen, had ze de spullen van de zanger voor de deur gezet. ,,En ik mocht gewoon terugkomen. Weet je wat het is: ik ben een klootzak, maar ik ben wel háár klootzak”, besloot Waylon.

Tekst gaat verder onder de foto



Volledig scherm Bibi en Waylon. © Brunopress/Patrick van Emst

Verkloot

In juni deelden roddelkanalen dat Waylon zijn vriendin Bibi Breijman had bedrogen toen ze nog in verwachting was van hun tweede kind. Waylon gaf daarna in een inmiddels verwijderd bericht op Instagram toe dat hij het had ‘verkloot’. Aan RTL Boulevard liet hij later weten dat de twee hun problemen ‘samen oplossen’.

Breijman vertelde later in een video dat ze ‘erg boos’ was, maar dat ze met die woede ook niet ‘verder’ kwam. ,,Ik heb voor deze man gekozen als de vader van mijn kinderen en daar sta ik nog steeds heel erg achter.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: