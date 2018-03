Waylon vindt commotie over leugen 'jammer'

In het programma zingt Waylon de hele week nummers die hij zou kunnen gaan uitvoeren tijdens het Eurovisiesongfestival. Vrijdag maakt hij in het programma bekend welke song hij zelf al van tevoren gekozen had voor de Europese liedjeswedstrijd.

Waylon stelde voorafgaand aan de promotieweek in DWDD dat hij alle nummers zelf geschreven had. Dat bleek niet het geval te zijn. Het nummer That's How She Goes, dat hij gisteravond zong, is afkomstig van de Amerikaanse muzikant Mitchel Tenpenny. Tenpenny publiceerde het nummer in februari 2015.