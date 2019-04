Waylon windt zich om op uitspraak rond doodrijders 19-jarige Fleur

Pink en man al 17 jaar in relatiethe­ra­pie

Het geheim dat Pink (39) en haar man Carey Hart het al 17 jaar met elkaar uithouden is dat ze hulp krijgen van een therapeut. ,,Carey en ik zitten al bijna alle 17 jaar dat we samen zijn in relatietherapie. Het is de enige reden waarom we nu nog samen zijn", zegt de zangeres in The Today Show.