We luisteren massáál naar All I Want For Christmas Is You: Mariah Carey breekt record op Spotify

Mariah Carey (52) heeft een nieuw record te pakken. Haar kerstnummer ‘All I Want For Christmas Is You’ werd op 24 december meer dan 21,2 miljoen keer gestreamd. En dat is een record.

De sfeer zat er op kerstavond duidelijk goed in. ‘All I Want For Christmas is You’ van Mariah Carey werd toen wereldwijd 21.273.357 keer gestreamd. Niet slecht voor een nummer dat al in 1994 gelanceerd werd.

Mariah doet het daarmee trouwens ook een stuk beter dan de nummers 2 en 3 op de lijst. ‘Easy on Me' van Adele uit 2021 prijkt op de tweede plek, met 19.749.704 streams op 15 oktober 2021, de dag dat het uitgebracht werd. En ‘Last Christmas' van Wham! vervolledigt de top drie. Op 24 december 2022 - de dag waarop dus ook Mariah Carey haar record vestigde - werd het nummer maar liefst 19.079.817 gestreamd.

Twee jaar geleden haalde Mariah Carey dat record trouwens al eens binnen. ‘All I Want For Christmas Is You’ werd op Kerstdag 2020 maar liefst 17.223.000 keer gestreamd op Spotify. Mariah reageerde alvast dolenthousiast toen ze dat record vernam. ,,Ik weet dat veel mensen denken dat ik poen schep - geheimpje: artiesten krijgen weinig geld per stream - maar de echte reden waarom ik zo verwonderd en dankbaar ben is dat dit nummer elk jaar zoveel plezier geeft aan mensen. Bedankt en zalig kerstfeest!”, schreef ze op Twitter.

Eerder dit jaar haalde ze nog een ander record binnen. ‘All I Want For Christmas Is You’ is het eerste nummer dat vier keer bovenaan de Billboard’s Hot 100 heeft gestaan. Het nummer uit 1994 stond in 2019 voor het eerst bovenaan en deed dat ook in de jaren die volgden. In de jaren vlak na de release heeft het nummer nooit de eerste plaats gehaald.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.