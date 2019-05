‘We moeten oppassen dat de derde plaats straks geen teleurstelling is’

Hij haalde opgelucht adem. De twee grote liefdes van radiomaker Daniël Dekker vermijden volgende week een pijnlijke botsing. De eerste podiumrepetitie van Duncan Laurence voor het Eurovisie Songfestival in Israël leek samen te vallen met de tweede wedstrijd van Ajax tegen Tottenham Hotspur in de Champions League. ,,Ik vroeg me af: hoe krijg ik in Tel Aviv een livestream van die wedstrijd de arena in?’’



Uiteindelijk speelt Ajax niet dinsdag maar woensdag en staat Dekker als ‘senior delegatielid’ van de Nederlandse Songfestivalequipe dinsdagavond gewoon met volle concentratie naast het podium waar Duncan Laurence voor het eerst oefent met zijn prijsnummer Arcade.



Dinsdag volgde Dekker de eerste halvefinalewedstrijd van Ajax – 0-1 gewonnen – volgens vertrouwd recept. Thuis op de bank met zijn boezemvrienden Michèl en Ronald. Ieder op z’n vaste positie voor de beeldbuis. Wisselen van plek kan immers ongeluk brengen. Ook taboe: meekijkers op het bankstel die niet voor Ajax zijn.



Als voorzitter van de raad van toezicht van de supportersvereniging van Ajax bezoekt Dekker alle thuiswedstrijden in de eredivisie. Maar goed, werk gaat voor. Dus reist hij vandaag met de oranjeafvaardiging af naar Tel Aviv, waar de mede door hem aangestelde Laurence topfavoriet is.