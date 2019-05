Natuurlijk heeft het publiek in de volgepakte O2 Arena in Manchester een hoge gemiddelde leeftijd, net als de artiesten die deze avond onder de verzamelnaam Legends Live het podium betreden.



Suzi Quatro, David Essex, Showaddywaddy en Les McKeown’s Bay City Rollers beleefden, net als hun fans, hun finest hour in de jaren 70. In de zaal willen de jongens en meisjes van toen nog één keer terug naar de tijd dat posters van hun helden de muren van hun kamers sierden. Dat die de 60 reeds lang zijn gepasseerd, drukt de pret in het geheel niet. Sterker: de collectieve ouderdom schept een hechte band.



Als Les McKeown (68) met zijn Bay City Rollers zijn opwachting maakt, komt vooral het vrouwelijke deel van de zaal in beweging. Het hysterische gekrijs van vroeger heeft plaatsgemaakt voor schorre gilletjes van opwinding, maar de frontman valt nog altijd in de smaak.



,,We waren absolute sekssymbolen’’, vertelt Les McKeown na afloop. Lachend: ,,En ik mag er toch nog steeds zijn?’’ De zanger is op tournee met The Bay City Rollers, althans wat daarvan over is. Op zijn website vermeldt hij ‘dat er veel fakegroepen en tributebands zijn… Wees er dus zeker van dat u naar Les McKeown’s Bay City Rollers gaat.’



Dat zit zo: hoe betoverend het sprookje tussen 1974 en 1978 ook was, toen de Schotse jongens mondiale hits scoorden met bubblegumpop als Remember (Sha la la), Bye, Bye Baby en Saturday Night en er sprake was van een ware Rollermania, de verhoudingen tussen de groepsleden van weleer zijn danig bekoeld. In de huidige formatie is McKeown het enige originele lid. En ook al traden er op een bepaald moment twee versies van de groep op, McKeown benadrukt dat hij the real thing is.



Hij werd eind 1973 de voorman van The Rollers, toen de groep in een ernstige artistieke en financiële crisis verkeerde. Het eerste en tevens laatste succes, Keep on Dancing, dateerde uit 1971 en sindsdien was het sappelen. Toen McKeown arriveerde, begon de zon te schijnen. The Bay City Rollers scoorden de ene hit na de andere. De boyband avant la lettre veroverde de wereld. Uiteindelijk gingen er 120 miljoen albums over de toonbank. Overal waar de vijf tieneridolen neerstreken, speelden zich taferelen af die sinds The Beatles niet meer waren vertoond.