Weduwe Céline Dion: ‘Ik ben nog lang niet klaar om weer te gaan daten’

Céline Dion (51) moest op 14 januari 2016, zo’n 3,5 jaar geleden, afscheid nemen van haar man René Angélil, en hoewel er het afgelopen jaar heel wat relatiegeruchten de ronde deden over de zangeres, vertelt de Canadese ster dat ze nog lang niet toe is aan een nieuwe relatie.

,,Ik mag me gelukkig prijzen dat er veel mensen in mijn omgeving zijn die me aan het lachen maken, maar ik mis wel iemand die me aanraakt”, vertelt Céline aan de Today Show. ,,Ik mis het om geknuffeld te worden, ik mis iemand die zegt dat ik mooi ben, maar ik ben nog niet klaar om opnieuw te daten.”

De zangeres denkt bovendien nog dagelijks aan René, die in 2016 de strijd tegen keelkanker verloor. ,,Voordat ik iets zeg, denk ik aan hem. Dan vraag ik me af of hij dit zou doen. Of hij het niet te gewaagd zou vinden. Ik geloofde zo sterk in hem, en dat doe ik nu nog steeds.”

Céline en René leerden elkaar kennen toen de zangeres amper twaalf jaar oud was, en niet veel later werd René haar manager. Toen Céline negentien jaar was, begonnen ze een relatie en in 1994 stapten ze in het huwelijksbootje. Hun relatie werd bezegeld met drie zonen, René-Charles (18) en de 8-jarige tweeling Nelson en Eddy.