Weduwnaar schikt met Alec Baldwin in Rust-zaak, opnames in 2023 verder

De zaak draait om het overlijden van Hutchins en wie daaraan schuldig is. De cameravrouw stierf bijna een jaar geleden op de set van de film Rust nadat Baldwin per ongeluk een pistool op haar afvuurde, waarvan hij dacht dat het ongeladen was. De acteur beweert dat hij de trekker niet had overgehaald, maar dat het wapen uit zichzelf schoot tijdens de repetitie.

In een verklaring aan Amerikaanse media stelt Matthew Hutchins, de weduwnaar van Halyna, dat er een schikking is getroffen tussen hem en de verdachte productieleden, onder wie Baldwin. ,,Onderdeel van deze schikking is dat de zaak wordt verworpen”, stelt hij. ,,De opnames van Rust, waarvan ik nu uitvoerend producent ben, zullen met alle oorspronkelijke acteurs in januari 2023 worden hervat.”

Geen zondebok

Hutchins zegt daarnaast geen zin te hebben om iemand de schuld te geven voor de dood van Halyna en laat het daar dan ook bij. ,,Iedereen is van mening dat haar dood een verschrikkelijk ongeluk was”, aldus Matthew. ,,Ik ben dankbaar dat de producenten en de entertainmentwereld samen zijn gekomen om het laatste werk van Halyna eer te bewijzen.”

Op het instagramaccount van Baldwin staat een kort statement. De acteur bedankt via zijn advocaat iedereen ‘die heeft bijgedragen aan de oplossing van deze tragische en pijnlijke situatie’.

