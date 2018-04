Weer YouTube-mijlpaal voor Despacito: vijf miljard views

De videoclip is sinds 12 januari 2017 op YouTube te zien en breekt sindsdien talloze records. Despacito werd de video die het snelst 200 miljoen, 2 miljard, 3 miljard én 4 miljard keer bekeken is. Daar zijn niet de views van de clip van de remix met Justin Bieber bij opgeteld. Die video zit op de 670 miljoen views.



Despacito was afgelopen zomer over de hele wereld een hit: in liefst 37 landen stond het Spaanstalige liedje op nummer 1. In de Verenigde Staten stond de single zelfs zestien weken bovenaan de Billboard Hot 100.



De hit werd vorige zomer ook het meest gestreamde nummer met 4,6 miljard plays. Volgens streamingdienst Spotify werd Despacito op een gegeven moment 6,5 miljoen keer per dag afgespeeld. Sinds augustus, toen het de videoclip van het nummer See You Again van Charlie Puth en Wiz Khalifa passeerde, is Despacito de meest bekeken video ooit op YouTube. See You Again staat nu op bijna 3,5 miljard weergaven.