Weervrouw Helga loopt hoofdwond op en Dave ontbijt met twee dames

Autsj, Helga

Klimatoloog Helga van Leur loopt voorlopig met een zonnebril rond na een fietsongelukje. Ze liep een hoofdwond op nadat ze op het asfalt viel. Vanavond zit ze met een zak ijs op haar pijnlijke hoofd en een rood kleedje op de bank.

Dave regelt champagne en croissants

Ondanks dat Dave Roelvink niet van vroeg opstaan houdt, zat hij vanmorgen vroeg aan een champagneontbijt met twee voor zijn fans onbekende dames. Zij 'wonnen' het felbegeerde ochtendje met de Amsterdamse celebrity en telden er via een Vakantieveilingen-deal 1.360 euro voor neer.

Het was een vroegertje vanochtend! Twee dames wonnen een champagne-ontbijt via VakantieVeilingen. Ik verraste ze met champagne en croissants#vakantieveilingen Een foto die is geplaatst door null (@daveroelvink) op 6 Nov 2017 om 8:21 PST

Lekker knabbelen

Een kennelijk hongerige komediant Ruben van der Meer laat zien hoe hij thuis voor de buis zit. Met een reusachtige zak popcorn.

Even een knabbeltje tussendoor! 🍿 Een foto die is geplaatst door Ruben van der Meer (@rubenvdmeer) op 6 Nov 2017 om 5:05 PST

Het meisje van Saar

Presentatrice Saar Koningsberger praat sinds dat ze ontdekte dat ze zwanger is, over niets anders meer dan het meisje in haar buik. Na een nieuwe serie echo's weet ze nu dat de baby lange benen heeft en een grotere buikomvang 'dan gemiddeld'. Saar is met name verbaasd over die lengte. ,,Want mama is superklein, dus van wie ze dat dan heeft?''

Echo.. Een foto die is geplaatst door Saar Koningsberger (@saarkoningsberger) op 5 Nov 2017 om 22:34 PST

Tipje van Miljuschka

Voor tv-kok en presentatrice Miljuschka Witzenhausen zijn maandagen altijd een ietwat lastig begin van de week. Maar daar heeft ze een oplossing voor: doop de dag gewoon in wat glitter en glamour.

When life gives you monday, dip it in glitter and sparkle all day✨ Heb jij zin in de week? #monday #sparkle #glitter Een foto die is geplaatst door Miljuschka (@miljuschkaw) op 6 Nov 2017 om 2:43 PST

Sonja's geluksbaksel

De onlangs gescheiden dieetgoeroe Sonja Bakker begon de dag met een liefdevol baksel. De blonde eierkoekenspecialiste pakte een koekenpan en bereidde een best romantisch baksel: een soort omelet met hartjes op een gortdroge volkorenboterham.

A year from now you'll wish you had started today. #Sonja Bakker #onlineafvallen #6wekenonlineafvallenmetsonjabakker #afvallenmetsonjabakker #nuofnooit #beginvandaag #love #egg #eggs #loseweịght Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Nov 2017 om 23:58 PST

Knuffelmoment voor Laura

Laura van Kaam - oud-winnares van The Voice Kids - is vandaag in de armen gesloten door haar voormalige coach Marco Borsato. Laura was langere tijd depressief maar is dankzij (interne) therapie weer bijna de oude.

@borsato 🌸🙏🏻 Een foto die is geplaatst door LAURA VAN KAAM (@lauravankaam) op 6 Nov 2017 om 2:00 PST

Mevrouw Kroes viert feest

Wolter Kroes zegt het vandaag met bloemen. Hij feliciteerde zijn moeder met haar alweer 70ste verjaardag. En zijn 'lieve mam' krijgt daarvoor niet alleen een fraaie rozenruiker maar ook zes X.

Lieve mam van harte gefeliciteerd met je 70e verjaardag. Xxx xxx Een foto die is geplaatst door wolter Kroes (@wolter_kroes) op 6 Nov 2017 om 4:36 PST

Feest in huize Soerjadi

Pepper, de inmiddels 2-jarige dalmatiër van klaviervirtuoos Wibi Soerjadi, wordt uitgebreid gefeliciteerd met zijn (of haar) verjaardag. De meesterpianist doet dat met een serie foto's op Instagram waar Pepper is te zien van pup tot nu.

It’s Pepper’s birthday 🍰 🎉🎈🎊🐶😃 #birthday #2yrsold #dalmatier #dalmatian #dalmatiansofinstagram #dalmatianlovers #dog Een foto die is geplaatst door Wibi Soerjadi (@wibisoerjadi) op 5 Nov 2017 om 5:13 PST

Bij Patty staat hij al

Patty Brard en haar echtgenoot Antoine zijn er dit jaar extreem vroeg bij. In hun riante buitenhuis op Ibiza werd gisteren in alle vroegte een kunstkerstboom opgezet. Brard zette een foto van die ietwat voorbarige activiteit op Instagram. Te zien: een grijnzende Antoine in een degelijke ruitjespyjama. ,,Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn!'', aldus Patty.

Sylvie's schoonheidsgeheimpje

Sylvie Meis zweert bij een drankje met daarin de stof Hyaluron waarvan wordt beweerd dat het rimpels laat verdwijnen en ook nog fungeert als een filler. ,,Mijn favoriet'', aldus Meis die schaamteloos reclame maakt voor het spul dat ze waarschijnlijk gratis krijgt.

Giving some love to my favourite #BeautyDrink Regulatpro®️ Hyaluron #BeautyBooster for #PerfectSkin #PerfectHair and #PerfectNails from within. ❤️ it! Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 6 Nov 2017 om 0:20 PST

Tino jubelt het uit

Levensliedzanger Tino Martin is alweer geruime tijd zielsgelukkig met zijn nieuwe vriendin Kimberley Kruiter. En dat schreeuwt hij van de daken. De smoorverliefde vocalist trakteerde zijn fans dan ook op een veelzeggend filmpje waarin hij onderstreept waarom hij de blondine zo leuk vindt. ,,Ze is onvoorstelbaar knap... mijn liefde mijn alles'', jubelt Tino.

Ze is onvoorstelbaar knap..mijn liefde mijn alles ❤🙏🏻 @kimkruiter Een foto die is geplaatst door Tino Martin (@tinomartin01) op 4 Nov 2017 om 21:35 PDT

Wendy komt met bekentenis

Wendy van Dijk komt met een bekentenis op de proppen. Haar inmiddels overleden, kennelijk overbezorgde vader zou haar vroeger stelselmatig op het hart hebben gedrukt buiten op te passen met jongens. ,,Daardoor voelde ik me in de slaapkamer veilig en vrij, maar daarbuiten minder'', blikt ze terug. ,,Ik moest me op straat niet laten 'pakken', want dan zouden jongens me een slettenbak vinden.'' De woorden van haar vader maakten diep indruk. Het leverde Wendy, zo stelt ze, de bijnaam PK (preutse kip) op.

Kees' frisse hobby

Volendammer Kees Tol heeft volgens eigen zeggen één grote hobby: zo vaak als kan de was doen. De presentator benadrukt bij een foto dat hij het wasgoed altijd netjes sorteert en het liefste zou hebben dat er Robijn vloeibaar uit de kraan komt.