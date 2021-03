Wees op jullie hoede, ouders: na deze film wil je kind vast ook een ‘ja-dag’

video André bevestigt breuk met Monique: ‘Het blijkt toch niet te werken’

13:10 André Hazes (27) en Monique Westenberg (43) zijn opnieuw uit elkaar. Daarmee is hun verloving, waarvoor de zanger op 12 december flink uitpakte in het Wereld Museum in Rotterdam, ook verbroken. ‘We hebben een hele hoop meegemaakt afgelopen jaren, en veel hobbels overwonnen. Maar het blijkt voor ons toch niet te werken op deze manier’, laat Hazes’ management namens de zanger weten.