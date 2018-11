'Weinstein belaagde mogelijk wel 1000 vrouwen'

The Voi­ce-de­buut Lil’ Kleine afgebrand én bewonderd

2 november Het coachdebuut van rapper Lil’ Kleine in The Voice of Holland is niet onopgemerkt gebleven. Kijkers laten zich via sociale media massaal uit over de 24-jarige Jorik Scholten, die dit seizoen van de talentenjacht der talentenjachten wil winnen.