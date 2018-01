Weinstein verbreekt na maanden stilte over wangedrag

Na de vernietigende publicaties in The New York Times en de New Yorker over zijn seksuele wangedrag, heeft Harvey Weinstein zich de afgelopen maanden op de achtergrond gehouden en was hij voor geen enkel medium bereikbaar voor commentaar. Tientallen vrouwen beschuldigen hem van aanranding en in sommige gevallen verkrachting.