Welke omroep geeft Klaas Dijkhoff zijn eigen tv-programma?

Zouden ze bij de omroepen al aan het nadenken zijn? Programma-ideeën bedenken, pitches uitschrijven bij producenten, alvast mokken en t-shirts met zijn foto erop laten fabriceren voor nieuwe leden? Want die stromen binnen met zijn komst, let maar op.



Het is natuurlijk hartstikke leuk, Klaas Dijkhoff als VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij maakt in zijn eentje dat al de eindeloze politieke debatten van nu op sommige momenten leuker zijn dan menig cabaretvoorstelling. Ik heb al het Haagse geneuzel nog nooit met zoveel plezier bekeken. En dat komt enkel en alleen door hem.



Maar laten we eerlijk zijn: hij moet meer. Dat plekje achter het spreekgestoelte van de Tweede Kamer is veel te beperkt. En niet pas over vier jaar, of op het moment dat deze verstandscoalitie klapt, maar sneller. Voor je het weet, trekken ze hem in Den Haag zo’n saai ministerie in en dan verdwijnt hij grotendeels uit ons blikveld. Dat moet te allen tijde voorkomen worden.



Mijn voorstel is: een eigen tv-show op NPO 1. Ik denk aan een talkshow met de opzet van Het Lagerhuis, waarbij politici en gewone mensen de confrontatie met elkaar aangaan. Klaas, pardon meneer Dijkhoff, kan als geen ander optreden tegen mensen die veel in hun eigen ellende zwelgen. Maar hij kan ook met een simpele grap over PSV of carnaval een politicus, die iets te badinerend doet tegen een stotterende uitkeringstrekker, op zijn plek zetten. Een beetje zoals Jort Kelder in De Stelling van Nederland, maar dan op een manier dat níet het halve land over hem heen valt.