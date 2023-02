Welkom in de Prehistorie: ‘Geschiedenis met een vleugje Monty Python’

update Tactische blunder kost kandidaat Slimste mens finaleplek: ‘Kak!’

Het begon een beetje griezelig en eindigde ronduit spectaculair. De voorlaatste aflevering van De slimste mens werd geopend met Doornroosje, een Chileense vogelspin die kandidaat Mátyás Bittenbinder had meegenomen, zo zagen 2.488.000 kijkers donderdagavond. Het is dit winterseizoen traditie van de bioloog die in elke aflevering waarin hij verschijnt, een dier meeneemt.

8:12