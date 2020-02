Wendy gek op Erlands ‘lekkere bekkie’ en Marieke stelt nieuwe liefde voor aan kat

Video No Time to Die van Billie Eilish krijgt handen op elkaar

16:24 Het was een slimme zet van de James Bond-producenten om de 18-jarige Billie Eilish de titelsong te laten schrijven van het nieuwe 007-avontuur No Time To Die. Vooral om een broodnodig jonger publiek aan te spreken. Past zij in de Bond-traditie?