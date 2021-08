Wendy van Dijk en Leonie ter Braak nieuw duo bij datingshow voor mensen met autisme

In Cupido Ofzo gaan mensen met autisme, een licht verstandelijke beperking of een niet aangeboren hersenaandoening op zoek naar de liefde. Van Dijk en Ter Braak staan de kandidaten bij en richten zich volledig op het laten slagen van de eerste date. Daarna is het aan de kandidaten zelf.



,,Door de coronacrisis hebben mensen met een beperking het veel zwaarder en dan wordt eenzaamheid een nog groter probleem”, zegt Ter Braak. ,,Daarom willen wij graag deze kandidaten op weg helpen in het vinden van liefde en vriendschap.” Van Dijk voegt daaraan toe dat de bijzondere verhalen die de kandidaten vertellen over hun zoektocht naar liefde, relaties en vriendschap het verdienen om gezien en gehoord te worden.



Cupido Ofzo is gebaseerd op het gelijknamige Belgische programma. Er doen zeven kandidaten mee en het programma bestaat uit zes afleveringen. De eerste aflevering is op maandag 25 oktober te zien op SBS6.