Wendy van Dijk: Huwelijksperikelen met Erland nog niet achter de rug

Wendy van Dijk (49) heeft voor het eerst sinds lange tijd een boekje open gedaan over een voor haar heftige periode. Het was voor de presentatrice ‘geen gemakkelijk’ jaar, maakt ze op. Daarmee doelt ze onder meer op haar huwelijk met strategisch adviseur van Talpa Erland Galjaard (53), dat in zwaar weer zat.

Begin vorig jaar werd bekend dat het sprookjeshuwelijk van Wendy en Erland op springen stond. Het stel besloot apart van elkaar te gaan wonen, maar op een ‘positieve manier’ met elkaar om te gaan. Een aantal maanden later in mei liet een trotse Wendy weten dat ze zich gelukkig prijsde met Erland als haar man. ,,Bedankt voor je unieke zijn en je onvoorwaardelijke liefde voor mij. Wát een man ben jij’’, dichtte ze hem toe op Instagram.

In gesprek met De Telegraaf onderstreept ze nu dat het ‘heel goed gaat’. ,,Tuurlijk, in alle huwelijken gaat het wel eens even lastiger. We zijn door een lastige, moeilijke periode gegaan’’, aldus Wendy. Daarmee is de kous niet af. ,,En nog steeds. Het is niet zo dat dat allemaal achter de rug is.’’

Volgens Wendy is het faillissement van haar fitnessbedrijf Disq een van de redenen dat het privé niet lekker ging. ,,Als het op een ander vlak niet zo fijn gaat, en dit was bedrijfsmatig, dan brengt dat hoe dan ook een enorme druk met zich mee. Ook in de thuissituatie. Daar wordt iedereen geraakt.’’ Vorige week werd bekend dat de televisiemaakster een kleine overwinning boekte in het geschil met haar voormalige zakenpartner Robbert Boekema. Hij moet alle spullen teruggeven die hij meenam na de faillietverklaring en mag in het komende jaar geen nieuw soortgelijk fitnessbedrijf starten. ,,Daar ben ik blij en opgelucht over. God zij gedankt heeft de curator goed haar pleidooi gehouden.’’

Na een familievakantie op Ibiza - inmiddels met uitbreiding nu zoon Sem een vriendin heeft - is Wendy klaar voor de finale van de talentenjacht We Want More, die vanavond op SBS 6 te zien is.

