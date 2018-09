Wendy van Dijk: Ik ben op mijn best met gewone mensen

New Yorks theaterge­zel­schap draagt seizoen op aan vermoorde Linda

7:05 Met de voorstelling Leviah is woensdagavond het nieuwe seizoen van theatergezelschap Theaterlab in New York geopend. Het gehele seizoen is opgedragen aan de Nederlandse actrice en theatermaker Linda Olthof, die onlangs in de Amerikaanse stad om het leven kwam.