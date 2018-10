Wennen aan Anouk: dag 5

video The Voi­ce-zan­ger Jared Grant steekt Ramsesklas­sie­ker in nieuw jasje

10:54 Zanger Jared Grant brengt vandaag in het kader van WereldReumadag de Ramses Shaffy-klassieker Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder opnieuw uit. De zanger, die zelf reuma heeft, wil met het lied mensen met reuma over de drempel helpen om over reuma te praten.