Wereldwijd 50 miljoen abonnees voor Disney+

Voor de start van Disney+ gaf het bedrijf aan dat het op 60 tot 90 miljoen abonnees in 2024 mikte. Dat doel lijkt nu binnen handbereik te liggen, ook omdat de streamingservice nog niet in alle landen beschikbaar is. Disney+ werd in november gelanceerd in de VS, Canada en Nederland, waarna Australië en Nieuw-Zeeland volgden. De afgelopen weken is de dienst ook van start gegaan in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en India.