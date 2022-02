Whoopi Goldberg geschorst bij talkshow na opmerkingen over Holocaust

Better Than Ever Chris Hordijk werd ooit tweede in The Voice: ‘Het voelt alsof ik heb gefaald’

Het is voor voormalig The Voice-finalist Chris Hordijk nog steeds confronterend om de beelden van zijn optredens in de zangshow terug te zien. Dat vertelde de zanger gisteravond in het RTL4-programma Better Than Ever, dat goed was voor 681.000 kijkers. ,,Het voelt nog steeds alsof ik gefaald heb.”

