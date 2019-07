Wie biedt? Een badpak van Claudia Cardinale voor 50 euro

Een klassieke veiling is het niet. Geen volle zaal kooplustigen, geen hamerslag tot besluit. De collectie van 131 kledingstukken van Claudia Cardinale wordt online geveild, wat inhoudt dat mensen over een langere periode kunnen bieden op bijvoorbeeld het cocktailjurkje dat de Italiaanse in 1964 droeg in de film The Magnificent Cuckold.



Cardinale schitterde in bijna tweehonderd films, toch zijn lang niet alle kledingstukken verbonden aan een rol. Sommige wel, zoals het zwarte badpak dat ze droeg in Lost Command (1966), terwijl ze op het strand zoende met tegenspeler Alain Delon. Er was gistermiddag vijf keer op geboden; wie dat kledingstuk nog wil wegkapen, moet meer dan 700 euro neertellen. Veel goedkoper is voorlopig het donkergroene badpak, geschatte maat 36, van het merk Cole of California Original. Nog niemand bood de vraagprijs van slechts 50 euro. Bijzonderheid: er zitten een paar vlekjes op. ‘Needs cleaning’, aldus Sotheby’s.



Topstuk in de collectie is de donkere kokerjurk met lovertjes, aan de bovenzijde afgemaakt met bloemen. De jurk is van het Parijse modehuis Nina Ricci. Vraagprijs: 3800 euro, de eerste bieder moest zich gisteren nog melden. Wanneer de veiling dinsdag na twaalf dagen afloopt, zal het stuk naar verwachting tussen de 6000 en 8000 euro hebben opgebracht. Dit model, vervaardigd in 1963, droeg Cardinale in 1964 tijdens het Filmfestival van Berlijn en een jaar later bij de Oscars. Daar reikte ze met collega-acteur Steve McQueen de prijs uit voor beste soundtrack.