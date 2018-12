Wie gaan er naar de finale van Expeditie Robinson?

Van de vijf gaan drie deelnemers naar de finale die dit jaar op 20 december afgesloten wordt met een speciale avond in de Ziggo Dome. In de Amsterdamse poptempel wordt de laatste aflevering afgespeeld en krijgt het publiek optredens van Famke Louise, Corry Konings, Josylvio, Jody Bernal, I Am Aisha en Nienke Plas voorgeschoteld.

Omdat er drie ‘onbekenden’ naar de halve finale gaan, betekent dat er sowieso een daarvan in de eindstrijd staat. Vorig jaar traden er vier onbekenden toe tot het deelnemersveld van Robinson. Het leverde meteen ook een winnaar op met Carlos Platier. Van vier ging het aantal onbekenden dit jaar naar zeven. Het aantal BN’ers was veertien. De eerste afvaller was Toine van Peperstraten, de laatste vorige week Loiza Lamers. In de halve finale wordt er niet meer gestemd, maar alleen via proeven gestreden.