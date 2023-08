Wie is die vrouw met snor in Slimste mens? ‘Ik ben meer dan één persoon’

Met een bruine plaksnor op haar bovenlip maakte theatermaker en actrice Merel Pauw (28) maandagavond haar opwachting in De slimste mens . Wie is deze kandidate die niet onder haar eigen naam meespeelde, maar liever werd aangesproken met ‘rapper Elmer’, haar muzikale alter-ego?

Slimste mens-presentator Philip Freriks wilde het net zo graag weten als de kijkers thuis: waarom draagt Merel Pauw eigenlijk een plaksnor? Het antwoord was simpel, misschien zelfs een beetje teleurstellend. ,,Ik vind het gewoon leuk,” antwoordde ze. Freriks nam er genoegen mee. ,,Hij staat ook heel goed, die snor,” complimenteerde hij.

De gedachte achter haar eigenzinnige voorkomen gaat echter dieper dan werd aangestipt tijdens De slimste mens. Merel Pauw, nog relatief onbekend bij het grote publiek, timmert al een paar jaar aan de weg als muzikant, onder de artiestennaam ‘rapper Elmer’. Tijdens haar optredens speelt ze bewust met gender. Als de jongensachtige Elmer - vaak gehuld in ruimvallend pak, mannenondergoed en met plaksnor - voelt ze zich namelijk vrijer op het podium. ,,Want ik zie er toch al raar uit. En het is helaas cliché, maar onder een mannelijk alter-ego durf ik ook meer te zeggen,” vertelde ze in een recent interview met poppodium Melkweg.

In dat wisselende voorkomen - van mannelijk naar vrouwelijk en ergens daartussen - zit ook een statement verborgen. ,,Ik ben meer dan één persoon, en die meerdere kanten in mij hebben constant ruzie met elkaar. Door dit op het podium te laten zien, hoop ik het publiek mee te geven dat iedereen meerdere mensen is. Dat je jezelf mag tegenspreken, dat je fouten mag maken.”

Gechoqueerd

Pauw strijdt voor meer vrouwen in de hiphopscene en bracht zelf enkele hiphopnummers met elektronische beats uit. Haar bekendste plaat Je Vader (met de tekst ‘Ik neuk je vader zonder condoom’) zorgde voor gechoqueerde reacties, vertelde ze in een interview in Het Parool. ,,Daar schrikken vooral mannen soms van. Terwijl ik denk: weet je hoeveel grove teksten mannelijke rappers maken?!”

Pauw maakt behalve muziek ook theater. Ze speelde bij diverse theatergezelschappen, waaronder Theater Utrecht, het Nationale Theater en Theater Oostpool. Ze komt uit een artistiek nest. Haar vader, George van Houts, is cabaretier, acteur en zelfverklaard complotdenker. Hij maakte een omstreden theatercollege, waarin hij vraagtekens plaatste bij historische gebeurtenissen als de aanslagen van 9/11 en de moord op John F. Kennedy. Haar moeder Leonoor de Pauw was actrice en overleed in 2013.

Pauw vloog maandagavond na één aflevering al uit De slimste mens. Daarmee deed ze het beduidend slechter dan haar vader. Van Houts won de kennisquiz in 2016.

