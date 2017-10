'Wie lelijk wil zijn, moet pijn lijden'

In het dagelijks leven is Igmar Felicia radio-dj bij Q-Music, maar op de avond van Halloween laat hij zich in een uren durende sessie ombouwen tot een waar monster. Daar is een hoop geduld voor nodig. Niet makkelijk voor iemand die niet graag stilzit én ook nog eens niet van clowns houdt.