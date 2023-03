Wie mij had voorspeld dat ik zó zou opgaan in dit programma, had ik voor gek verklaard

Serie gepland in geest van Peaky Blinders over Londens nachtleven

Voor de BBC wordt een serie gemaakt over de opkomst van de Londense nachtclubscene in de jaren twintig van de vorige eeuw, met een focus op vrouwelijke hoofdpersonen. Volgens een bericht van Deadline zou de sfeer ervan in lijn liggen met Peaky Blinders, de succesvolle serie over de opkomst van een Britse criminele familie na de Eerste Wereldoorlog.