Wie nog geen hekel had aan Marco Kroon, krijgt dat zeker bij kijken naar Alle Hens Aan Dek

Prins Constan­tijn over Tik­Tok-film­pje met dochter: 'zucht’

14 november In een - inmiddels van TikTok verwijderd - filmpje van Eloise waren prins Constantijn en prinses Laurentien vrolijk bewegend op muziek te zien. Het leverde de gravin en haar ouders veel reacties op. Maar of de broer van koning Willem-Alexander er nou zo blij mee was...