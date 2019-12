Wie wil er schitteren in een postcardvideo tijdens Songfestival?

Het gaat om in totaal 41 postcardvideo’s, die tijdens de twee halve finales en de grote finale op 16 mei in Ahoy Rotterdam tussen de liedjes door te zien zullen zijn. Dat waren tot dusver altijd toeristische impressies uit het gastland, maar in 2020 wordt het over een andere boeg gegooid. ,,We hebben er heel bewust voor gekozen om tijdens de postcards het beste van Nederland te laten zien: de mensen en hun gastvrijheid, in al hun diversiteit’’, meldt uitvoerend producer Sietse Bakker.



,,Van de straatbarbecue, carnavalsvereniging en het studentencorps tot de voetbalclub, de breakdancegroep en het jaarlijkse carbidschieten - we doen het samen. Tijdens het Eurovisie Songfestival 2020 willen we dát aan die 180 miljoen kijkers laten zien. Met het thema Open Up als rode draad laten we de positieve, verbindende kracht zien die past bij ons land.’’