Wie wint Expeditie Robinson 2021?

pollDe laatste kandidaten voor de finale van Expeditie Robinson zijn bekend. Yuki Kempees, Anouk Maas, Jay Jay Boske en Dominique van Hulst streden vanavond in twee halve finale-proeven om zich te vervoegen bij de eerste finalisten Britte Lagcher en Robbert Rodenburg.

Delen per e-mail

Het werden twee zenuwslopende wedstrijden. De eerste proef bestond uit puzzelen, zwemmen (om de ontbrekende stukken op te halen) en een schuine gladde baan op én af gaan. Zangeres Do pakte een voorsprong en hield deze tot het laatst vast. ,,Dit had ik nooit nooit nooit gedacht”, klonk ze dolgelukkig om vervolgens af te reizen naar Winnaarseiland, waar ze Robbert en Britte in de armen viel.

Voor de overgebleven drie was het geen ingewikkelde maar wel een loodzware proef: paal hangen. Anouk, Yuki en Jay Jay omklemden een dikke vertikalen balk. De opdracht: wie het langst blijft hangen, wint en gaat door naar de finale. Yuki viel als eerste af. ,,Baby, papa komt naar huis”, riep de frontman van Kris Kross Amsterdam bijna rechtstreeks door het scherm naar zijn dochtertje Jagger. Yuki, die afgelopen februari vader werd, liet herhaaldelijk weten zijn gezinnetje te missen. Zijn hoogtepunt? ,,Veel hoogtepunten en dieptepunten, maar ik vond het immuniteitsspel het allerleukste met andere deelnemers en de Eilandraden, dat is voor mij echt Robinson. ‘s Nachts wakker liggen met de vraag: hoe ga ik mijn eigen hachje redden? Dat vond ik geweldig.”

Yuki stelde ‘meer dan trots te zijn'. ,,Ik heb zo ontzettend veel van mezelf geleerd. Ik vroeg me altijd af: oké, ik ga weg met een baby van vijftien weken. Ik ben door deze expeditie erachter gekomen wat het vaderschap inhoudt. 33 dagen op een eiland met niks, dat kan je doen verlangen naar alles. Doe ik helemaal niet. Het enige waar ik hier aan heb gedacht zijn mijn verloofde en mijn kind. De rest is randzaak. Dat is de mooiste les die ik heb geleerd.”

Na Yuki kon Jay Jay het ook niet meer houden, waardoor Anouk zich tot winnaar liet kronen en zich als vierde finalist bij het elitegezelschap op Winnaarseiland schaarde. ,,Ik kan het niet geloven, het is gelukt”, stamelde ze. Om de bewoners van Winnaarseiland daarna te verblijden met een enorme vis voor het laatste avondmaal.

Trots won het bij Jay Jay ook van de teleurstelling. ,,Ik kwam hier echt om te winnen, maar uiteindelijk ga ik weg met een beter gevoel dan de eerste keer Robinson. Ik heb van de hele weg kunnen genieten. Het is eigenlijk heel erg mooi geweest.”

Komende zondag is de finale van Expeditie Robinson om 20.00 te zien bij RTL 4. De laatste winnaar was televisiekok Hugo Kennis in 2019.

Poll Wie gaat Expeditie Robinson 2021 winnen? Anouk Maas

Dominique van Hulst

Britte Lagcher

Robbert Rodenburg Wie gaat Expeditie Robinson 2021 winnen? Anouk Maas (40%)

Dominique van Hulst (41%)

Britte Lagcher (8%)

Robbert Rodenburg (12%)

Volledig scherm Paalhangen bij Expeditie Robinson © RTL 4