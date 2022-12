Wie wint Het perfecte plaatje? De emotionele, het model of de underdog?

met pollEen vrouwenfinale vanavond in Het Perfecte Plaatje . Maar wie van de zelfbenoemde flitsgirls gaat er in IJsland vandoor met de overwinning? Linda Hakeboom, Geraldine Kemper en Tina de Bruin kwamen allemaal op een geheel eigen manier bovendrijven in de populaire fotografiewedstrijd op RTL 4.

De emotionele - Linda Hakeboom

Of het nou komt door de ziekte die ze mee heeft gemaakt - Linda Hakeboom herstelde van borstkanker - of dat het in haar persoonlijkheid zit, maar Linda lijkt in elke foto gevoel te leggen. Het zijn niet zomaar plaatjes die de presentatrice en documentairemaakster schiet, maar elk beeld moet wat vertellen. Het meest ontroerende was de shoot met Ruud de Wild. Hij overleefde darmkanker, maar heeft daar een litteken aan overgehouden. Samen met Linda ging hij op de foto voor een drieluik waarop ze allebei hun littekens toonden. Een moeilijke shoot om te beoordelen voor juryleden William Rutten en Cynthia Bol. Want waar de emotie altijd aanwezig is, wil Linda fotografisch nog wel eens slordig zijn. Dat is dan ook haar struikelblok voor de overwinning.

Het model - Geraldine Kemper

In haar leven heeft presentatrice Geraldine Kemper al zo vaak voor de camera gestaan, waardoor ze het proces tot op de bodem kent. Toch viel de 32-jarige Volendamse niet heel erg op in deze wedstrijd. Vaak scoorde ze precies goed genoeg om een plekje in de middenmoot te veroveren. Maar de laatste weken drijft ze steeds meer boven. Zo won ze in de vorige aflevering de reclameshoot waarin een auto eruit moest springen. Ook met haar persoonlijke drieluik over vrijheid scoorde ze goed en werd een plek in de finale eenvoudig veilig gesteld. Zal Geraldine iedereen verrassen in de eindstrijd?

Tina de Bruin - de underdog

Laat Tina de Bruin een inspiratie zijn voor velen. Als iets mislukt, moet je niet meteen opgeven. Aan het begin was de komische actrice het lachertje van de groep. Was die foto wel scherp? Nee, uiteraard niet. Wie zit er in de gevarenzone? Tina, uiteraard. Maar langzaam groeide de 47-jarige humorist in het programma. Haar foto's werden steeds beter. Niet altijd hoor. Ze kon zomaar haar eerste shoot verprutsen om daarna met een hoog cijfer alsnog te gloriëren. Vlak voor de finale was ze op haar hoogtepunt met het drieluik over vrijheid. Daarin ontroerde ze met beelden van een zwangere vrouw met een masker van Poetin op, een borstvoeding gevende Trump en een zelfportret als heilige waarbij de twee aan haar borst liggen. De jury was diep onder de indruk en gaf Tina een 9,3. Is de underdog nou plots favoriet voor de finale?

De finale van Het Perfecte Plaatje is vanavond om 20.30 uur te zien op RTL 4.

